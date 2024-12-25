Роспотребназдор: в России сохраняется угроза возникновения вспышки гриппа

Завершающий год уносит с собой несколько важных событий, касающихся распространения вирусов. Несмотря на то, что Роспотребнадзор РФ отмечает снижение уровня заболеваемости ОРВИ, вирусы все еще остаются актуальной проблемой. Подведенные итоги подтверждают сохранение риска инфекционных заболеваний, таких как грипп, риновирус и другие, написал сайт kp.ru .

К концу года сохраняется угроза возникновения вспышки гриппа, что характерно для этого сезона. Ковид тоже сохраняет свою значимость, особенно для детей и пожилых людей. Легкий ковид, который часто воспринимается как безобозначенная болезнь, может сопровождаться неприятными симптомами, такими как температура, головная боль, ломота и усталость, отметили в ведомстве. Необходимо помнить о возможности осложнений, возникающих вследствие инфекций.

В зимний период также распространены пневмокологические инфекции, такие как пневмоториум и менингит. Эти заболевания могут приводить к тяжелым заболеваниям, особенно у детей и пожилых людей, добавили в Роспотребнадзоре.