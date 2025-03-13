Роспотребнадзор указал на пользу комбучи и соевого соуса для кишечника

Кишечник — важная часть организма, которая влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет. Если полезных бактерий становится меньше, развивается дисбактериоз, а защитные силы организма ослабевают. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
По мнению специалистов, исправить ситуацию помогут ферментированные продукты, например мочнные яблоки, квашеная капуста или кефир. Но есть и другие интересные варианты.
Эксперты посоветовала попробовать острую корейскую закуску из овощей кимчи, соевый соус, который прошел процесс ферментации, и испанский деликатес хамон. Также для кишечника полезны комбуча и паста из соевых бобов.
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