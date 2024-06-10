Роспотребнадзор: спаржа в рационе положительно влияет на работу сердца и печени

Кроме того, продукт является источником цинка, калия, магния, железа и фосфора. Все эти микро- и макроэлементы положительно воздействуют на работу сердца, почек, печени.

Специалисты также отметили, что в составе спаржи находится большое количество белка. А вот жиров в растении практически нет.