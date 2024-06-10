Роспотребнадзор: спаржа в рационе положительно влияет на работу сердца и печени

Эксперты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу перечислили полезные свойства спаржи. Растение благотворно влияет на функции кишечника благодаря большому содержанию клетчатки, сообщил «Питер ТВ».

Кроме того, продукт является источником цинка, калия, магния, железа и фосфора. Все эти микро- и макроэлементы положительно воздействуют на работу сердца, почек, печени.

Специалисты также отметили, что в составе спаржи находится большое количество белка. А вот жиров в растении практически нет.

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