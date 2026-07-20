Роспотребнадзор рассказал о рисках заражения легионеллезом

Опасное инфекционное заболевание легионеллез не передается от человека к человеку, но может распространяться через системы кондиционирования. Об этом сообщил Роспотребнадзор в «Максе» .

В ведомстве напомнили, что бактерия Legionella pneumophila обитает в естественных водоемах и почве, но там, как правило, не опасна. Люди заболевают, вдыхая водно-дисперсную взвесь из зараженных систем горячего водоснабжения и централизованного кондиционирования воздуха. Источником инфекции могут стать аквапарки и бассейны.

В России температура горячей воды должна быть не менее 60 градусов, что предотвращает размножение бактерий, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Пробы из систем холодного и горячего водоснабжения и бассейнов исследуют, в том числе на наличие Legionella pneumophila.

Вспышка легионеллеза произошла в Нью-Йорке, где заболели 72 человека, двое умерли. Бактерии обнаружили в башнях-охладителях на крышах больших зданий.