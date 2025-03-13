Роспотребнадзор: проветривание и гигиена гаджетов помогут не заболеть на работе

В сезон ОРВИ в офисе легко подхватить простуду, поэтому важно знать меры профилактики. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Эксперты дали несколько советов, которые помогут снизить риск заражения ОРВИ на рабочем месте. Важно регулярно проветривать помещение, отказаться от рукопожатий и чаще мыть руки с мылом. Кроме того, необходимо протирать рабочее место и соблюдать гигиену гаджетов. В местах массового скопления людей не стоит забывать про использование маски.

Специалисты напомнили, что при первых признаках заболевания лучше обратиться к врачу и взять больничный лист.