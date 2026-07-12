Роспотребнадзор предупредил о вспышке паразитарной болезни из-за купания в водоемах со стоячей водой

Роспотребнадзор зафиксировал случаи заражения церкариозом, известным как «зуд купальщика», уже в восьми регионах: Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкортостане и Краснодарском крае. Подробнее об этой болезни MIR24.TV рассказала профессор, заслуженный врач России, главный врач ФГБУ Детский санаторий «Васильевское» Минздрава России Ольга Шарапова.

Как отметила доктор, заболевание поражает кожу при купании в пресных водоемах со стоячей водой, где обитают водоплавающие птицы — переносчики личинок (церкарий). Паразиты проникают под кожу с помощью присосок, вызывая сильный зуд, покраснение и волдыри.

Шарапова предупредила об особой опасности для детей. Из-за тонкой кожи они наиболее уязвимы, а длительное сидение на мелководье многократно увеличивает риск контакта с паразитами. Главная угроза кроется в расчесывании ран, что ведет к гнойным воспалениям.