Роспотребнадзор предупредил о риске поражения почек из-за купания в цветущих водоемах

Роспотребнадзор выпустил специальное предупреждение для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области о рисках, связанных с купанием в цветущих водоемах. Об этом сообщил peterburg2.ru .

Согласно результатам мониторинга, активное размножение сине-зеленых водорослей (цианобактерий) создает реальную угрозу для экосистемы и здоровья людей. Цветение образует толстый слой на водной поверхности, перекрывая доступ солнечного света и кислорода вглубь водоема, что приводит к массовой гибели рыб и других обитателей.

Некоторые виды цианобактерий выделяют опасные токсины, подразделяющиеся Всемирной организацией здравоохранения на две группы: гепатотоксины, повреждающие печень, и нейротоксины, действующие на нервную систему. Отдельные бактерии, такие как Cylindrospermopsis raciborskii, могут вызывать поражения почек и ЖКТ.