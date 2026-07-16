Роспотребнадзор предупредил нижегородцев об опасности туляремии в дачный сезон

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области напомнили о риске заражения туляремией во время работ на даче, в лесу и сельской местности. Заражение происходит через укусы насекомых, контакт с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненной воды или продуктов, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

К основным симптомам болезни относятся высокая температура, головная боль, слабость и воспаление лимфатических узлов. При первых признаках недомогания необходимо срочно обратиться к врачу.

Самой надежной защитой остается вакцинация. Иммунитет формируется за 20–30 дней и действует около пяти лет. Прививки рекомендуют охотникам, рыбакам, геологам, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов.

Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя на наличие клещей каждые полтора-два часа. Не следует пить сырую воду из случайных источников. Во время уборки дачных участков после зимы нужно использовать маску и перчатки, а также не допускать появления грызунов.