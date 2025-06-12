Роспотребнадзор по Петербургу: в кукурузном белке присутствуют незаменимые аминокислоты

Свежий початок кукурузы, посыпанный солью, — неотъемлемый атрибут летнего сезона. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что продукт отличается высоким содержанием витаминов, микроэлементов и полезных кислот, превосходя в этом отношении все бобовые культуры. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Зерна кукурузы содержат витамины РР, Е, К, витамины группы В (В1, В2) и аскорбиновую кислоту. Кроме того, в початках присутствуют важные минеральные вещества: соли калия, фосфора, железа и магния.

«В кукурузном белке присутствуют незаменимые аминокислоты — триптофан и лизин», — отметили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

Полезные свойства кукурузы для организма включают: нормализацию работы желудочно-кишечного тракта благодаря пищевым волокнам; улучшение зрения благодаря бета-каротину и лютеину; противоотечное действие; облегчение боли в суставах; укрепление иммунной системы.