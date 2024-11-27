Роспотребнадзор по Петербургу: квашеная капуста защищает клетки организма от разрушения свободными радикалами

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Петербургу в беседе с «Петроградом» рассказали о пользе традиционной русской закуски — квашеной капусты.
Квашеная капуста богата витаминами А и С, а также кальцием, марганцем, калием и органическими кислотами. Она способствует благотворной работе кишечника и укрепляет иммунитет. Кроме того, эта закуска защищает клетки организма от разрушения свободными радикалами.
Специалисты ведомства не советуют есть в больших количествах квашеную капусту людям, которые страдают гастритом, язвами и другими заболеваниями, связанными с повышенной кислотностью.
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