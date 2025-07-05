Роспотребнадзор по Петербургу: контакт с водой в фонтане может привести к кишечным инфекциям

В жаркие летние дни фонтаны в Санкт-Петербурге становятся настоящим спасением от жары, увлажняя воздух и создавая ощущение прохлады. Однако специалисты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с контактом с водой в фонтанах, написал «Петроград» .

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу, вода в фонтанах обновляется редко, а процессы очистки и обеззараживания не соответствуют строгим стандартам, установленным для бассейнов.

Кроме того, в фонтанах часто плескаются птицы и животные, которые могут быть переносчиками различных инфекций. В теплое время года бактерии и вирусы размножаются особенно быстро.

Контакт с водой в фонтане может привести к острым кишечным инфекциям, респираторным заболеваниям, конъюнктивиту и даже вирусному гепатиту А. Также существует риск получения травм и электротравм из-за подведенных к фонтанам коммуникаций и подсветки.