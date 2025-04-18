Роспотребнадзор по Петербургу: бананы могут быть нежелательны при диабете

Бананы — не только вкусное, но и полезное лакомство. Они богаты калием, магнием, витаминами В6 и С, что делает их отличным продуктом для поддержания энергии и хорошего настроения. Однако специалисты напоминают об ограничениях, написал «Петроград».
Представители Роспотребнадзора по Петербургу рассказали о пользе бананов для работы сердца и сосудов, пищеварения и борьбы со стрессом. Бананы помогают быстро восстановить силы после физических нагрузок.
При этом эксперты предупреждают, что бананы могут быть нежелательны при диабете из-за высокого гликемического индекса. У некоторых людей они способны вызвать вздутие. При синдроме раздраженного кишечника в фазе обострения их употребление не рекомендуется.
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