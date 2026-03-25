Роспотребнадзор напомнил дачникам о риске заражения геморрагической лихорадкой

С приходом весны возрастает вероятность заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Заболевание нередко ошибочно принимают за грипп, сообщила «Мойка78» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Особенно уязвимы перед инфекцией любители сбора грибов и ягод, а также дачники. Основным источником распространения лихорадки являются грызуны.

Заразиться можно при вдыхании инфицированной пыли в лесу, во время работы на даче или сельскохозяйственных мероприятий.

Заболевание начинается остро: температура тела поднимается до 38–40 градусов. Среди других симптомов — озноб, сильные головные боли, боли в мышцах, покраснение лица, шеи и верхней части туловища, добавила газета «Петербургский дневник».