Роспотребнадзор: лучшими напитками для утоления жажды остаются зеленый чай и вода

Специалисты Роспотребнадзора в беседе с изданием «Москва.ру» назвали лучшие напитки для устранения жажды летом. Они порекомендовали россиянам пить во время жары зеленый чай и простую воду.

При этом вода должна быть комнатной температуры, сказали эксперты. С обезвоживанием также хорошо справляются соки и морсы на основе сухофруктов.

Газированные напитки и энергетики для удаления жажды не подойдут, поскольку вызывают обратный эффект, провоцируя желание пить еще больше.