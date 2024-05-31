Роспотребнадзор: лучшими напитками для утоления жажды остаются зеленый чай и вода
Специалисты Роспотребнадзора в беседе с изданием«Москва.ру» назвали лучшие напитки для устранения жажды летом. Они порекомендовали россиянам пить во время жары зеленый чай и простую воду.
При этом вода должна быть комнатной температуры, сказали эксперты. С обезвоживанием также хорошо справляются соки и морсы на основе сухофруктов.
Газированные напитки и энергетики для удаления жажды не подойдут, поскольку вызывают обратный эффект, провоцируя желание пить еще больше.
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