Роспотребнадзор ХМАО напомнил о риске заражения дифиллоботриозом через рыбу

Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказало о ежегодной регистрации до 150 случаев заражения дифиллоботриозом — паразитарным заболеванием, которое можно получить от сырой, слабосоленой или плохо термически обработанной рыбы. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам экспертов, заболевание передается при употреблении щуки, налима или окуня, выловленных в реках округа. Крупнейшие природные очаги описторхоза и дифиллоботриоза — Югра и Обь-Иртышский водный бассейн.

«Дифиллоботриоз вызывается гельминтами, наиболее опасным для человека считается лентец широкий, достигающий длины до 10 метров», — отметили в Роспотребнадзоре.

Симптомы заболевания, такие как слабость, головокружение, тошнота, рвота и боли в животе, способны проявиться через один-два месяца после заражения. В тяжелых случаях существует вероятность злокачественной анемии.