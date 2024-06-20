Роспотребнадзор: дачники рискуют заразиться от мышей опасными заболеваниями

Мыши нередко обживаются в дачных домиках, и при борьбе с грызунами нужно соблюдать осторожность. Об этом сообщила «ТСН24» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве предупредили, что мыши переносят геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), туляремию и лептоспироз. Все эти заболевания опасны для человека. Если дачник заметил присутствие грызунов в доме, нужно провести тщательную уборку.

«При уборке помещений с большим количеством пыли рекомендуется надевать ватно-марлевую повязку из четырех слоев марли и резиновые перчатки. По окончании работ повязку и перчатки необходимо сжечь», — отметили в ведомстве.

Кроме того, стоит хорошо проветрить все помещения, а вещи просушить на улице под солнечными лучами.

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