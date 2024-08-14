Роспотребнадзор: чай из листьев крыжовника улучшает кровообращение и состояние сосудов

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе крыжовника. Ягоды являются источником витаминов С, А, Е, сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным экспертов, один стакан свежих плодов содержит примерно ¼ дневной нормы пищевых волокон.

Благотворно влияют на организм и листья крыжовника. Чай из растения способствует укреплению иммунитета. Еще одно преимущество напитка — улучшение кровообращения и состояния сосудов.

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