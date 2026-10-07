Роскачество: правильный завтрак включает белок, полезные жиры и сложные углеводы

Постоянная усталость может быть связана не только с недостатком сна, но и с питанием. Сладкий кофе и булочка дают быстрый прилив сил, но такой эффект может оказаться непродолжительным, рассказали Life.ru эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.

Эксперты объяснили, что завтрак из сладкого напитка и выпечки вызывает перепады бодрости из-за быстрых углеводов. Для стабильной энергии рацион должен включать сложные углеводы (гречка, овсянка), белок (яйца, рыба) и полезные жиры (орехи, масла). Специалисты рекомендуют включать белок в каждый прием пищи и пить достаточно воды, так как ее нехватка вызывает усталость.

«Правильный завтрак включает белок, полезные жиры и сложные углеводы», — подчеркнули эксперты, предложив в качестве примера яйца и кашу из цельной крупы. Дополнить рацион можно функциональными продуктами, но их выбор требует изучения состава.

Если усталость сохраняется несколько недель, следует обратиться к врачу, так как причин у такого состояния может быть несколько.