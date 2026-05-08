Ridlife.ru перечислил продукты, которые станут вкуснее и полезнее в компании друг друга

Не только состав, но и сочетания продуктов на тарелке влияют на наше здоровье. Правильное комбинирование еды может усилить усвоение питательных веществ. Ridlife.ru привел несколько примеров таких сочетаний.

Шпинат и лимон

Шпинат богат железом, но оно плохо усваивается из-за формы, в которой находится. Витамин С из лимона помогает улучшить всасывание железа и подавляет действие фитатов, которые блокируют его усвоение. Важно добавлять лимонный сок в уже готовое блюдо, так как тепловая обработка разрушает витамин С, добавил сайт transsibinfo.com.

Куркума и черный перец

Куркума содержит куркумин, который обладает противовоспалительными свойствами, но плохо усваивается сам по себе. Черный перец содержит алкалоид пиперин, который замедляет распад куркумина в кишечнике и увеличивает проницаемость клеток кишечного эпителия, облегчая всасывание куркумина в кровь.

Авокадо и помидоры

Помидоры богаты каротиноидами, такими как ликопин и бета-каротин, которые являются антиоксидантами. Авокадо содержит жиры, которые помогают усвоить каротиноиды из помидоров.

Яйца и овощи

Яйца содержат жиры и жирорастворимые витамины, которые помогают усвоить каротиноиды и другие жирорастворимые соединения из овощей. Яичный белок также содержит все незаменимые аминокислоты и помогает поддерживать уровень сытости.

Зеленый чай и лимон

Зеленый чай содержит катехины — антиоксиданты, которые нестабильны в желудочно-кишечном тракте и быстро разрушаются. Витамин С из лимона создает в желудке кислую среду, в которой катехины более устойчивы, и защищает их от окисления.