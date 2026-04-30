Кислотный рефлюкс — состояние, при котором желудочный сок возвращается в пищевод, вызывая изжогу и неприятные ощущения. Причинами регулярных приступов нередко оказывается неправильное питание. Сайт Ridlife составил список продуктов, которые могут облегчить симптомы кислотного рефлюкса.

Овсяная каша и бурый рис содержат много клетчатки и обладают пресным вкусом. Они впитывают часть желудочной кислоты и помогают удерживать пищеводный сфинктер в закрытом положении, добавил nashgorod.ru.

Бананы, яблоки, груши, дыни и сливы — мягкие фрукты, богатые клетчаткой и водой. Они быстро проходят через желудок и не провоцируют выброс кислоты. Бананы также успокаивают слизистую кишечника и могут нейтрализовать желудочную кислоту.

Нежирный йогурт и обезжиренное молоко нейтрализуют желудочную кислоту и создают защитное покрытие на слизистой пищевода. Кальций в их составе помогает закрывать пищеводный сфинктер. В то же время жирная молочная продукция может усугубить симптомы рефлюкса.

Имбирь давно известен как средство от желудочного дискомфорта. Свежий имбирный чай или несладкие имбирные конфеты успокаивают желудок. Однако у некоторых людей имбирь может дать обратный эффект, поэтому при ухудшении самочувствия следует исключить этот продукт из рациона.

Авокадо содержит ненасыщенные жиры, которые помогают удерживать кислотность желудочного сока в норме и не провоцируют изжогу.

Кефир сочетает в себе пробиотики, полезные для кишечника, и белок, способствующий восстановлению слизистой. Он легко усваивается даже при непереносимости лактозы и поддерживает баланс пищеварительной системы.