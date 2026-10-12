Ревматолог Степанова отметила, что ноющая боль в колене не всегда означает начало артрита

Ноющая боль в колене, пальцах или локте после физической нагрузки не всегда означает начало артрита. О том, как отличить опасные симптомы от обычной усталости, «Известиям» рассказала врач-ревматолог Наталья Степанова.

По словам эксперта Степановой, боль от обычной перегрузки связана с конкретной нагрузкой и уменьшается после отдыха, тогда как для воспалительных заболеваний суставов характерны припухлость, ощущение тепла в суставе и утренняя скованность. Зависимость боли от погоды не является надежным признаком артрита, а возраст не помеха — воспалительные заболевания могут начинаться у молодых. Если боль не проходит после отдыха, регулярно возвращается или усиливается, а также появляются отек и покраснение, следует обратиться к врачу, так как срочного внимания требуют резкая боль и жар в суставе.

Важно различать артрит и артроз: артрит — это воспаление суставов с выраженной утренней скованностью, а остеоартроз связан с повреждением тканей, и боль при нем усиливается к концу дня от нагрузки. Хруст без боли и отека обычно не свидетельствует об артрите. Эксперт подчеркивает: если боль повторяется, сустав отекает или утренняя скованность становится регулярной, важно разобраться в причине, чем раньше определено заболевание, тем проще сохранить подвижность.