Ревматолог Степанова объяснила причины боли в суставах осенью

Погода может усиливать суставную боль, но не считается прямой причиной обострения артрита или артроза. На самочувствие также влияют вес, уровень активности, обувь и привычки, сообщает Life.ru .

Врач-ревматолог, артролог АО «Медицина» Наталья Степанова рассказала, что холод, влажность и перепады атмосферного давления у части пациентов усиливают уже существующий дискомфорт. Реакция зависит от чувствительности нервных окончаний, кровообращения и особенностей организма.

Осенью нагрузка на суставы нередко меняется. Боль могут провоцировать набор веса, неудобная обувь, долгое сидение, а также резкое возвращение к тренировкам или долгим прогулкам.

«На практике гораздо важнее самой погоды часто оказывается сочетание нескольких факторов. Например, человек за лето набрал вес, осенью надел жесткую обувь, стал меньше двигаться, а затем решил резко компенсировать это интенсивными тренировками. Все это способно увеличить нагрузку на суставы и спровоцировать боль», — отметила Степанова.

Врач посоветовала сохранять умеренную регулярную активность: ходить, плавать, заниматься лечебной физкультурой или на велотренажере. Нагрузку следует повышать постепенно, делать перерывы при сидячей работе и контролировать вес.

За медицинской помощью нужно обратиться при нарастающем отеке, покраснении и жаре в области сустава, сильной утренней скованности, ограничении движений или температуре. Консультация также необходима, если боль стала постоянной, мешает сну или повседневным делам.