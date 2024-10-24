Ревматолог Коншу: существует больше сотни типов артритов, которые поражают не только суставы, но и ткани

Медики во всем мире насчитывают больше сотни типов артрита, который поражает не только суставы, но и ткани вокруг них. Об этом «Известиям» рассказала врач-ревматолог Надежда Коншу.

Как пояснила медик, данным заболеванием страдает каждый четвертый взрослый. К артритам относят остеоартрит, подагру, ревматоидный и анкилозирующий артрит, системную красную волчанку и другие. Риск заболевания увеличивают сердечно-сосудистые проблемы в организме, диабет, артериальная гипертензия и ожирение.

Коншу призвала россиян соблюдать здоровое питание, поддерживать нормальный индекс массы тела, а также отказаться от вредных привычек. Все эти факторы снижают риск развития болезни.