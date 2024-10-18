Ревматолог Коншу: курение и недостаток физической активности повышают риск развития остеопороза

Врач-ревматолог АО «Медицина» Надежда Коншу в беседе с изданием РИАМО рассказала, что курение и недостаток физической активности повышают риск развития остеопороза.
Как уточнила медик, заболевание также может возникнуть на фоне злоупотребления алкоголем и длительного приема определенных медикаментов, сообщил «Петербургский дневник».
Врач призвала начинать проверку здоровья костей мужчинам в возрасте 50 лет, а женщинам — с наступлением менопаузы. Обычно лечащий доктор предлагает пройти денситометрию — исследование, которое измеряет плотность костей.
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