Ревматолог Коншу: курение и недостаток физической активности повышают риск развития остеопороза

Врач-ревматолог АО «Медицина» Надежда Коншу в беседе с изданием РИАМО рассказала, что курение и недостаток физической активности повышают риск развития остеопороза.

Как уточнила медик, заболевание также может возникнуть на фоне злоупотребления алкоголем и длительного приема определенных медикаментов, сообщил «Петербургский дневник».

Врач призвала начинать проверку здоровья костей мужчинам в возрасте 50 лет, а женщинам — с наступлением менопаузы. Обычно лечащий доктор предлагает пройти денситометрию — исследование, которое измеряет плотность костей.