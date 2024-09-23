Ревматолог Елонаков: развитие артрита может обернуться инвалидностью

Ревматизм — заболевание, приводящее к поражению разных органов и тканей. Самым распространенным видом являются ревматоидные артриты. Об этом рассказал ревматолог Александр Елонаков в беседе с радиостанцией Sputnik .

Специалист отметил, что недуг способна спровоцировать, например, инфекция.

«Или даже без всяких причин у человека начал болеть и припухать какой-нибудь сустав. И все. Это автоматически становится хроническим заболеванием», — добавил врач.

По его словам, отсутствие своевременной медицинской помощи может обернуться разрушением и деформацией сустава. В таком случае пациент становится инвалидом, ведь он теряет возможность выполнять привычные функции, пояснил Елонаков.