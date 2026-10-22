Ревматолог Блашкевич назвала уменьшение роста и внезапную боль в спине скрытыми симптомами остеопороза

Уменьшение роста, внезапная боль в спине и переломы при легких падениях могут указывать на развитие остеопороза. Об этом сообщил сайт «ТСН24» со ссылкой на врача-ревматолога поликлиники «Альфскрин» Ольгу Блашкевич.

По словам специалиста, болезнь может годами протекать бессимптомно. Насторожить должно уменьшение роста на четыре сантиметра и более по сравнению с молодостью или на два сантиметра при регулярных замерах, а также выраженная сутулость.

В группе риска находятся люди старше 50 лет, пациенты с низкой массой тела и те, кто принимает системные глюкокортикостероиды от трех месяцев. Вероятность переломов определяют по алгоритму FRAX, а плотность ткани проверяют рентгеновской денситометрией. Врач подчеркнула, что при высоком риске переломов гимнастики и добавок недостаточно — требуется медикаментозное лечение.