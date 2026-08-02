Репродуктолог Жалкина рассказала, что при планировании беременности допустимо пить не более 200 мг кофеина в сутки

Врач-репродуктолог Ольга Жалкина поделилась с «Вечерней Москвой» информацией о влиянии кофе на зачатие и беременность. По ее словам, современные исследования не подтверждают, что умеренное потребление кофеина снижает вероятность зачатия у женщин или ухудшает фертильность мужчин.

С точки зрения современной медицины, кофе не считается причиной женского бесплодия. Это подтверждает мета-анализ 47 исследований, который не выявил связи между употреблением кофеина и временем наступления беременности. Однако на этапе планирования беременности и во время нее Всемирная организация здравоохранения и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов рекомендуют ограничить потребление кофеина до 200 миллиграммов в сутки.

По данным мета-анализа 2017 года, употребление около трех чашек кофе в день связано с повышением риска самопроизвольного выкидыша на 37%, а около шести чашек — более чем в два раза. Поэтому лучше ограничить кофеин еще на этапе планирования.

Мужчинам на этапе планирования ребенка также рекомендуется не более двух-трех чашек кофе в день. Употребление более шести чашек кофе в день и регулярное употребление энергетиков и сладких кофеиносодержащих напитков могут ухудшать качество спермы.

Важно помнить, что все эти выводы основаны на наблюдательных исследованиях. Они показывают связь между потреблением кофеина и исходами беременности, но не доказывают, что именно кофеин является причиной этих изменений.