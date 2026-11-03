Репродуктолог Савельева предложила сделать прием уролога нормой мужской диспансеризации

Мужчинам необходимо регулярно проходить осмотр уролога в рамках диспансеризации наравне с тем, как женщины посещают гинеколога. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила репродуктолог Александра Савельева.

По ее оценке, своевременная диагностика помогает обнаружить возможные нарушения задолго до зачатия. Врач подчеркнула, что заботиться о репродуктивном здоровье следует профилактически, а не только после возникновения выраженных проблем.

Кроме того, специалисты уже обсуждают с профильными медцентрами возможность организовать доступную сдачу спермограммы на базе поликлиник. По словам Савельевой, для пациентов важно создать комфортную обстановку при проведении таких процедур