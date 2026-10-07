Репродуктолог Салаева посоветовала употреблять до 200 мг кофеина в день при планировании беременности

Употребление до 200 миллиграммов кофеина в день не вредит зачатию и вынашиванию ребенка. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Гюнай Салаева.

По ее словам, дозы свыше 500 миллиграммов в сутки способны нарушить овуляцию, помешать имплантации яйцеклетки и повысить уровень гормона стресса кортизола. Во время беременности избыток вещества увеличивает риск выкидыша и задержки развития плода, отметил сайт KP.RU.

Специалист отметила, что кофеин ухудшает кровоснабжение репродуктивных органов, мешает усвоению железа и кальция, а у мужчин может снижать качество спермы. Безопасная суточная норма эквивалентна одной-двум чашкам фильтрованного кофе или двум-трем чашкам черного чая. Полный отказ большинству пар не требуется — достаточно соблюдать умеренность.