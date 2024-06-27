Репродуктолог Петухова назвала аутоиммунные процессы причиной бесплодия

Различные аутоиммунные процессы приводят к снижению фертильности и считаются одной из причин возникновения бесплодия. Об этом рассказала врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Наталья Петухова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также невозможность зачать ребенка объясняется соматическими заболеваниями, психогенными факторами, эмоциональным стрессом. На фоне психоэмоционального перенапряжения работа репродуктивной системы нарушается, сообщило Ura.ru.

Петухова отметила, что при диагнозе «бесплодие неясного генеза» ЭКО является единственным методом лечения.

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