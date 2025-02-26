Репродуктолог Милютина: планировать зачатие под определенный период нет смысла

Репродуктолог Мария Милютина высказала мнение в разговоре с «Ридусом» относительно недавнего выступления бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.
Репродуктолог выразила сомнение в том, что планирование зачатия ребенка под определенный сезон существенно влияет на здоровье будущего малыша. Она утверждает, что важнее правильно подготовиться к беременности, проверив уровень железа, гемоглобина и состояние щитовидной железы.
Однако Геннадий Онищенко придерживается иного мнения. Он считает, что конец масленичной недели — благоприятное время для зачатия, так как ребенок будет развиваться в летний период, когда есть возможность отдыха на природе и питания свежими фруктами и овощами.
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