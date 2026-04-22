Репродуктолог Милютина назвала возраст до 35 лет самым оптимальным для заморозки яйцеклеток

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре ИА НСН поделилась мнением о современном подходе к лечению бесплодия и подготовке к будущему материнству. Она подчеркнула, что замораживать яйцеклетки для успешного результата необходимо до достижения 35 лет.

«ЭКО — наиболее эффективный метод лечения бесплодия. Это не волшебная процедура, это медицинская технология, которая сейчас находится на очень высоком уровне», — отметила специалист.

По словам врача, после 40 лет эффективность процедуры значительно снижается. Например, для достижения вероятности беременности 90% в 40 лет потребуется заморозить более сорока яйцеклеток, тогда как в 25 лет достаточно десяти.