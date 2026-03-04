Репродуктолог Денисенко указала на риски частых родов

Депутат Государственной Думы РФ Римма Утяшева рекомендует молодым женщинам рожать по трое детей в возрасте от 22 до 27 лет. Однако врач-репродуктолог и гинеколог Маргарита Денисенко предупредила о потенциальных опасностях для женского здоровья в беседе с «Ридусом» .

Во время выступления перед курултаем республики Башкортостан Утяшева, кандидат медицинских наук и врач-акушер-гинеколог, заявила, что в молодости за пять лет можно «совершенно спокойно» родить троих детей.

По словам Денисенко, частые роды могут привести к серьезному заболеванию — послеродовой анемии. Она подчеркнула: «Истощение запасов железа в организме вызывается тем, что за слишком маленький период между родами уровень железа не может восстановиться — особенно если были сложные роды с большой кровопотерей».

Репродуктолог также отметила, что восстановительный период между родами должен быть достаточно долгим для сохранения здоровья матери: «Восстановительный послеродовой период по международным нормам составляет два года в среднем — у кого-то один год, у кого-то три. У каждой женщины его длительность индивидуальна».

Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили ввести универсальный набор мер поддержки для многодетных семей, включая выплату в размере пяти миллионов рублей на ипотечное кредитование.