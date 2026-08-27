Рентгенолог Гурчиани посоветовал сообщать о клаустрофобии до МРТ

Главный специалист по лучевой диагностике Александр Гурчиани рекомендовал заранее предупредить врача о клаустрофобии перед МРТ, передает РИАМО .

Тревога во время магнитно-резонансной томографии может спровоцировать паническую атаку и ухудшить качество снимков из-за движений пациента, рассказал Гурчиани.

Он отметил, что обследование можно прервать в любой момент: пациенту дают кнопку связи. Справиться с волнением также могут помочь близкий человек рядом, повязка на глаза или музыка.

При выраженном страхе специалист рекомендовал заранее обсудить возможность пройти исследование на открытом томографе. Другой вариант — МРТ с седацией, но ее назначает врач, сообщает RT.