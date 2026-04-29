Рефлексотерапевт Старкова сообщила, что повышенный холестерин сигнализирует о внутренних нарушениях

Повышенный уровень холестерина представляет серьезную опасность для здоровья миллионов людей в России. Исследования показывают, что это один из основных факторов риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее рассказала рефлексотерапевт Ирина Старкова в беседе с MIR24.TV .

По ее словам, повышенный холестерин не является самостоятельной болезнью, а скорее индикатором внутренних проблем в организме. Важно разобраться в причинах.

«Холестерин активно участвует в формировании клеточных мембран, синтезе гормонов, витамина D и необходим для образования желчи», — отметила медик.

Также она подчеркнула, что холестерин помогает восстанавливать поврежденные стенки сосудов, поэтому его повышение часто является защитной реакцией организма.