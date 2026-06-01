Рефлексотерапевт Старкова рассказала, какие утренние ритуалы могут быть опасны для гипертоников

Многие люди после 50 лет сталкиваются с проблемой повышения артериального давления по утрам, и зачастую это связано с их собственными привычками. Рефлексотерапевт и мастер цигун Ирина Старкова рассказала «Свободной Прессе» , какие утренние ритуалы могут быть опасны для гипертоников.

Одной из распространенных ошибок является резкий подъем с кровати.

«Когда человек быстро вскакивает, сосуды не успевают адаптироваться», — объясняет врач.

Чтобы избежать этого, лучше сначала спокойно посидеть одну-две минуты и только потом вставать. Также не стоит проверять телефон сразу после пробуждения. Новости и сообщения могут мгновенно повысить уровень стресса и запустить выброс адреналина. Утро лучше начинать не с экрана, а с нескольких спокойных вдохов и мягкого движения.

Кроме того, проблема может быть связана со сном в неудобной позе или на высокой подушке. Это усиливает напряжение шеи и может ухудшать кровоток по позвоночным артериям, что приводит к тяжести в затылке и скачкам давления по утрам.

Не рекомендуется пить натощак крепкий кофе, особенно людям с нестабильным давлением. Врач советует сначала выпить воды, позавтракать, а уже потом позволить себе некрепкий кофе или чай.