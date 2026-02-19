Рефлексотерапевт Старкова предупредила, что пропуск завтрака может негативно сказаться на организме после 40 лет

Согласно рекомендациям специалистов, завтрак играет значительную роль в поддержании здоровья, особенно после достижения 40 лет. Важно учитывать не только состав утреннего приема пищи, но и время его приема, а также температуру еды. Рефлексотерапевт и мастер цигун Ирина Старкова предупреждает, что пропуск завтрака может негативно сказаться на организме. Об этом написала «Свободная пресса» .

С утра в организме наблюдается повышенный уровень кортизола — гормона стресса. После 40 лет этот стресс становится особенно ощутимым. Она советует не спешить с едой сразу после пробуждения, а дать организму время на переработку кортизола. Для этого можно выполнить легкую зарядку, прогуляться или выпить стакан воды с лимоном, если нет проблем с кислотностью. Вода помогает вывести слизь и токсины, накопившиеся за ночь.

Среди полезных круп для завтрака Ирина Старкова выделяет цельнозерновую овсянку, киноа и гречку. Врач рекомендует избегать белого хлеба и тостов, так как они резко повышают уровень сахара в крови. Мюсли, несмотря на кажущуюся полезность, часто содержат много сахара, что создает дополнительную нагрузку на печень и сосуды.

Особое внимание стоит уделить температуре продуктов. Йогурт и творог должны быть теплыми, поскольку холодные продукты перегружают желудок и замедляют пищеварение. Организм тратит дополнительную энергию на их согревание, вместо того чтобы усваивать питательные вещества. Это особенно важно после 40 лет, когда пищеварительная система работает медленнее, и холодная еда может стать дополнительным стрессом для желудочно-кишечного тракта.