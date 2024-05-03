Реабилитолог Малиновская рассказала, что контакт с борщевиком может вызвать серьезные проблемы со здоровьем | 360°

03 мая 2024, 14:00
Реабилитолог Малиновская рассказала, что контакт с борщевиком может вызвать серьезные проблемы со здоровьем
Контакт с борщевиком — растением, которое встречается на дачных участках, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-реабилитолог Светлана Малиновская.
Фуранокумарины, содержащиеся в соке этой травы, делают кожу более уязвимой для солнечных лучей, что может привести к ожогам. К тому же борщевик может вызывать сильные аллергические реакции, написал сайт properm.ru.
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Медик призвала родителей следить за детьми, чтобы они, находясь на улице, не играли в зарослях, где прячется борщевик. Последствия контакта с борщевиком зависят от состояния иммунитета и степени поражения, добавила Малиновская.
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