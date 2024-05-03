Реабилитолог Малиновская рассказала, что контакт с борщевиком может вызвать серьезные проблемы со здоровьем | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 14:00 Реабилитолог Малиновская рассказала, что контакт с борщевиком может вызвать серьезные проблемы со здоровьем

Читать 360 в

Контакт с борщевиком — растением, которое встречается на дачных участках, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-реабилитолог Светлана Малиновская.

Фуранокумарины, содержащиеся в соке этой травы, делают кожу более уязвимой для солнечных лучей, что может привести к ожогам. К тому же борщевик может вызывать сильные аллергические реакции, написал сайт properm.ru.

Реклама

Медик призвала родителей следить за детьми, чтобы они, находясь на улице, не играли в зарослях, где прячется борщевик. Последствия контакта с борщевиком зависят от состояния иммунитета и степени поражения, добавила Малиновская.