Реабилитолог Либерман указала на постепенность в закаливании детей

Закаливание — это дозированное и деликатное воздействие естественными физическими факторами: водой, воздухом и солнцем. По словам специалиста, начинать закаливание можно с первых месяцев жизни ребенка. Даже элементарные навыки ухода за малышом, такие как переодевание, массаж и гимнастика, способствуют укреплению здоровья.

Врач подчеркнула важность постепенности в закаливании. Сначала рекомендуются воздушные ванны, затем сухое обтирание, после — влажное, и в завершение — обливание. Благодаря таким процедурам ребенок учится адаптироваться к изменениям погоды и легче переносит вирусные заболевания.

Начинать закаливание лучше в теплое время года. Первый метод закаливания новорожденных — обливание. После гигиенической ванны ребенка обливают водой из кувшина или ковша. Важно следить за температурой воды и процедурой обливания, чтобы не вызвать у малыша дискомфорта.

При закаливании воздушными массами сначала нужно измерить температуру воздуха в помещении, а затем проветрить его, чтобы температура опустилась на два-три градуса ниже.