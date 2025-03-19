Реабилитолог Кожевников: экстремальные физические нагрузки опасны для организма

В качестве примера он привел историю молодого человека из Владивостока. Пытаясь побить рекорд известного автомобильного блогера, парень в прямом эфире сделал 20 подходов по 100 приседаний. Вскоре после этого ему потребовалась госпитализация, так как он не мог ходить. Анализы показали превышение нормы креатинина, а также выявили проблемы с печенью и почками. За время, прошедшее с последней тренировки, он сильно похудел.

Как подчеркнул эксперт, начинать заниматься спортом нужно постепенно. В начале должна быть работа со своим весом, а затем можно применять утяжелители.