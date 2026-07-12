Реабилитолог Коновалова отметила, что глубокое дыхание с включением живота помогает расслабить блуждающий нерв

Кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог Мария Коновалова рассказала KP.RU , что зажатый блуждающий нерв (вагус) может вызывать усталость, раздражительность и разбитость по утрам. По ее словам, проблемы с вагусом могут привести к эмоциональным трудностям и даже депрессии.

Блуждающий нерв — самый длинный в теле человека. Он начинается в головном мозге и проходит через шею, грудную клетку и живот. Вагус отвечает за отдых, восстановление и накопление сил. Когда нерв работает гармонично, у человека больше стрессоустойчивости и выносливости.

Чтобы расслабить блуждающий нерв, Коновалова посоветовала следить за положением головы и мягко мять нижний край черепа сзади. Это помогает снять зажимы в подзатылочной области.

Делайте глубокое дыхание с включением живота. Это помогает расслаблению грудной клетки и диафрагмы. Также обратите внимание на стопы и осанку. Неустойчивые голеностопы и слабые колени могут вызывать напряжение в шее.

Кроме того, регулярно массируйте живот. Это поможет восстановить подвижность блуждающего нерва, заключила эксперт.