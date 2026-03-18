Реабилитолог Коновалова назвала отек слизистой оболочки неба одной из причин храпа
Кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог Мария Коновалова в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила причины возникновения храпа.
Доктор подчеркнула, что одной из основных причин является отек слизистых оболочек мягкого неба, возникающий вследствие аллергий, воспаления горла, вредных привычек вроде курения либо проблем с щитовидкой, отметил сайт «Известия».
Кроме того, Коновалова напомнила, что предрасположенность к храпу бывает обусловлена анатомическими особенностями организма — например, маленькой нижней челюстью. Для исправления ситуации специалист посоветовала использовать специальные стоматологические устройства.