Реабилитолог Горохов предупредил об опасности обращения к неопытному массажисту

Неопытный массажист способен навредить здоровью клиента. Например, интенсивный массаж может привести к повреждению остистых отростков позвоночника, что потребует хирургического вмешательства. Об этом рассказал реабилитолог Александр Горохов в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, у каждого человека есть анатомические особенности, которые необходимо учитывать при проведении процедуры. Так, у некоторых людей артерии на шее имеют изогнутую «петлю». При сильном захвате во время массажа это может вызвать нехватку кислорода и потерю сознания.

Перед началом курса интенсивного массажа важно пройти предварительное обследование у кардиолога и невролога. Это особенно актуально для людей старше 40 лет.

Варикозное расширение вен также требует особого подхода. Легкий массаж может облегчить состояние при начальных стадиях заболевания, но при наличии тромбов в венах массаж может быть опасен.