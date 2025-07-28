Реабилитолог Гамеева выделила особую роль семьи в восстановлении пациента после травмы

Специалист подчеркнула, что каждый случай индивидуален, однако роль семьи в процессе восстановления огромна.

«Если человек реализован в семейных отношениях, муж, дети, жена… Вот даже с бойцами. Если пациент достаточно тяжелый, и жена ухаживает за ним, просится, он выходит из этой ситуации гораздо быстрее, ему психолог в такой степени не требуется», — отметила Гамеева.

По ее мнению, крепкие семейные отношения могут стать альтернативой психологической поддержке.

«Я хочу напомнить, в советское время у нас не было психологов, не было психотерапевтов, но у нас были крепкие семьи. Проблемы были те же самые. Проблемы были, но таких глобальных, нерешаемых проблем не было», — заключила реабилитолог.