Реабилитолог Фролов посоветовал при болях в спине заняться северной ходьбой

Профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов посоветовал офисным работникам заняться северной ходьбой для предотвращения болей в спине. Об этом сообщил NEWS.ru .

По словам Фролова, движение является ключом к решению проблем с опорно-двигательным аппаратом для специалистов, работающих в офисах. Оптимальным вариантом считается северная ходьба, которую часто неверно именуют скандинавской. Это отличный метод, который необходимо активно внедрять среди офисных работников, добавил он.

Кроме того, реабилитолог отметил, что у офисных сотрудников часто наблюдаются психосоматические расстройства, связанные с болями в спине. Хроническая боль может исчерпать уровень гормонов счастья, что в свою очередь может привести к развитию невротической депрессии.