Реабилитолог Бондаренко: высокоинтенсивные тренировки со скоростными упражнениями могут серьезно подорвать здоровье

Высокоинтенсивные тренировки со скоростными и силовыми нагрузками, которые еще называют кроссфитом, могут нанести существенный вред здоровью. Об этом радио Sputnik сообщил реабилитолог Владимир Бондаренко.

Обычно люди, участвующие в подобных челленджах, сталкиваются с тем, что их мышцы горят, у них появляются отеки и расстройство кишечника.

«Организм не успевает восстанавливаться, а любая физическая нагрузка связана с выработкой и выделением огромного количества токсинов», — пояснил причину проблем Бондаренко.

Чтобы избежать крайних состояний, следует тренироваться не более трех раз в неделю, добавил врач.