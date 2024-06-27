Реабилитолог Бондаренко: выпирающий живот может указывать на проблемы с осанкой

Сидячий образ жизни нередко провоцирует сколиоз. О проблемах с осанкой может сигнализировать выпирающий живот, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко в беседе с Life.

По словам специалиста, такой визуальный эффект указывает на то, что мышцы живота не стабилизируют поясничную зону. В таком случае вся нагрузка ложится на мышцы поясницы и в этой области возникает гипертонус.

Кроме того, стоит обратить внимание на прогибы в пояснице. Межпозвонковые диски принимают неправильное положение, провоцируя образование протрузий и грыж, отметил Бондаренко.