Реабилитолог Бондаренко: выпирающий живот может указывать на проблемы с осанкой

Сидячий образ жизни нередко провоцирует сколиоз. О проблемах с осанкой может сигнализировать выпирающий живот, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко в беседе с Life.

По словам специалиста, такой визуальный эффект указывает на то, что мышцы живота не стабилизируют поясничную зону. В таком случае вся нагрузка ложится на мышцы поясницы и в этой области возникает гипертонус.

Кроме того, стоит обратить внимание на прогибы в пояснице. Межпозвонковые диски принимают неправильное положение, провоцируя образование протрузий и грыж, отметил Бондаренко.

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