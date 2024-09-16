Реабилитолог Бондаренко: утренняя зарядка должна быть плавной и безболезненной

Реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал, как грамотно организовать утреннюю зарядку. Не стоит воспринимать ее как полноценную тренировку, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, упражнения должны быть легкими, плавными и комфортным. Еще один важный критерий — отсутствие неприятных ощущений.

«Если какое-либо движение вызывает даже небольшую болезненность, его лучше исключить», — рекомендовал врач.

После пробуждения, отметил медик, отлично подойдет разминка в виде легких приседаний, отжиманий с колен и растяжки, добавил «ФедералПресс».