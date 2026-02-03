Реабилитолог Бондаренко рекомендовал новичкам начинать силовые занятия с тренером

Эксперт в области физической реабилитации и биомеханики тела Владимир Бондаренко предупредил в интервью радиостанции Sputnik , что силовые упражнения с отягощениями могут быть опасны для здоровья, особенно для новичков в спорте.

Как пояснил специалист, такие занятия могут вызвать боли в мышцах, обострение хронических заболеваний и даже привести к межпозвоночной грыже.

«Если мы идем заниматься в фитнес-клуб впервые, мы должны в первую очередь понять для себя — если у нас были какие-то дискомфорты, боли в суставах, в поясничном отделе, нет ли противопоказаний для занятий спортом», — отметил эксперт.

Он посоветовал новичкам проводить первые тренировки с персональным тренером. Наставник познакомит с оборудованием, разработает план упражнений и поможет скорректировать технику.