Реабилитолог Бондаренко рассказал, что целлюлит может стать причиной рака | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 10:43 Реабилитолог Бондаренко рассказал, что целлюлит может стать причиной рака

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Целлюлит — это не только эстетическая проблема, а состояние, которое может провоцировать ряд неприятных симптомов, вызывать интоксикацию и даже стать причиной рака. Об этом радиостанции Sputnik рассказал специалист по механотерапии, реабилитолог ‎Владимир Бондаренко.

По его словам, целлюлит возникает при одновременном разрастании жировой и соединительной ткани. Это опасно тем, что в этих местах начинается накопление токсинов. Бондаренко подчеркнул, что сама «апельсиновая корка» — только вершина айсберга.

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«Под ней мы найдем интоксикацию, плохой сон, быструю утомляемость, раздражительность, а дальше — развитие серьезных иммунных и онкологических заболеваний», — объяснил эксперт.

Он добавил, что избавиться от целлюлита можно. Для этого нужно обильно пить и все время правильно питаться. Бондаренко подчеркнул, что придерживать диеты нужно постоянно, отступления от нее даже раз в неделю не принесут результатов.